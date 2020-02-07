Новое оборудование для диагностики рака появилось в шести клиниках Москвы

Москва, 7 февраля. Новое оборудование для гистохимической лаборатории поступило в шесть столичных клиник, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Новое оборудование поможет диагностировать рак на ранних стадиях, определить тип опухоли и подобрать оптимальное лечение. Ракова отметила, что в клиниках установлена 241 единица современной техники.

В марте поставят еще 50 исследовательских микроскопов. Врачи располагают новыми гистосканерами, ротационными микротомами, холодильными камерами для биоматериала и другими приборами, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что власти реорганизовали работу парковок у 17 городских больниц. Теперь они стали более удобными для пациентов и посетителей.