В Москве и Подмосковье ожидаются морозы до 18 градусов

Москва, 7 февраля. Дневные морозы в Москве и Подмосковье достигнут в пятницу 12 градусов, а в ночь на субботу термометры покажут 18 градусов ниже нуля. Об этом рассказали специалисты Гидрометцентра.

Отмечается, что 7 февраля днем в Москве температура ожидается от минус семи до минус девяти градусов. Ночью столбики термометров упадут до отметки минус 15 градусов.

Как пишет ТАСС, местами пройдет небольшой снег. Также в некоторых районах ожидается метель, гололедица. В Московской области дневная температура упадет до 12 градусов мороза, ночью будет до минус 18 градусов.

Ранее сообщалось, что Сибирь 8 и 9 февраля «поменяется» погодой со Ставропольем, Кубанью и Крымом. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, два дня в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской области, Ставрополье будут фиксироваться максимально отрицательные температуры. При этом 8 и 9 февраля в Томске, Омске, Новосибирске, в Красноярске наступит оттепель.

Столбики термометров покажут в этих регионах температуру выше нормы на 20 градусов.

Напомним, усиленный режим работы коммунальных и дорожных служб введен в Подмосковье. Коммунальщики обработали противогололедными средствами свыше 25,8 тысячи километров дорог в регионе. Особое внимание уделяется обработке дорог с интенсивным движением и подъездам к социально-значимым объектам. За обстановкой на дорогах ежедневно следят специалисты, а порядка 1,4 тысячи единиц спецтехники готовы оперативно включиться в работу, если метеоусловия ухудшатся.