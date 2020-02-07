Синоптики предупредили москвичей о ночном морозе

Москва, 7 февраля. Гидрометцентр предупредил о похолодании в Московском регионе до -18 градусов в ночь на субботу.

Сообщается, что в пятницу днем температура воздуха в Московской области составит около 12 градусов ниже нулевой отметки. В Москве будет теплее — в районе минус семи.

В ночь на субботу похолодает до редких нынешней зимой значений — местами по региону ожидается до 18-19 градусов мороза.

«7 февраля в тылу циклона с ветрами северной четверти продолжит распространяться холодная воздушная масса. Прогнозируется небольшой снег, местами метель», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Синоптики предупреждают, что ощущаемая температура будет ниже фактической из-за сильного северного ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. Из-за порывистого ветра в регионе до 18.00 7 февраля действует желтый уровень опасности. Гололедица на дорогах сохранится до субботы. Атмосферное давление ожидается ниже нормы, оно составит 742 мм ртутного столба.

По предварительным прогнозам, холода отступят уже в воскресенье, когда в течение дня потеплеет с -14 градусов до нуля. На следующей неделе температура воздуха вернется в дневные часы к положительным значениям.