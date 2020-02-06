Жители Москвы назвали лучшие парки столицы

Москва, 6 февраля. ЦПКиО имени Горького, «Сокольники» и «Царицыно» являются наиболее популярными парками среди жителей столицы. К таким выводам пришли эксперты в результате социологического исследования.

Более пятой части опрошенных (21%) считают лучшим парком ЦПКиО имени Горького. Каждый одиннадцатый респондент назвал таковым «Сокольники». На третьей строчке своеобразного рейтинга излюбленных мест отдыха расположился музей-заповедник «Царицыно» с результатом в 8%.

Кроме того, в десятку наиболее востребованных среди москвичей парков вошли ВДНХ (8%), усадьба «Коломенское» (4%), парки «Измайловский» (4%), «Зарядье» (3%), «Кузьминки-Люблино», парк Победы на Поклонной горе (оба – по 2%).

По 1% симпатий москвичей набрали Битцевский лес и парк «Бабушкинский». Менее популярными в результате опроса стали сад Эрмитаж, Александровский сад, Екатерининский, Москворецкий и Терлецкий парки, парк «Митино», парк Дружбы, парк «Северное Тушино», Воробьевы горы, Бирюлевский дендропарк, парк 50-летия Октября.

Исследование проводилось сервисом по поиску работы Superjob, в опросе приняла участие одна тысяча экономически активных жителей Москвы старше 18 лет.

Ранее столичные власти подвели итоги голосования о благоустройстве дворов. Свое мнение на сайте проекта «Активный гражданин» выразили более 200 тысяч человек, сообщало Федеральное агентство новостей.