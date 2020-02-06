Сын экс-президента Киргизии умер в Москве

Москва, 6 февраля. Сын первого президента Киргизии Аскара Акаева Айдар ушел из жизни на 44-м году жизни. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.

По информации, поступившей от близких и родственников семьи, врачи диагностировали у Айдара проблемы с сердцем. Они сделали все возможное, но спасти жизнь так и не удалось.Мужчина умер от сердечного приступа.

Известно, что Акаев вместе с женой, сыном и дочерью жили в Москве. Он старший сын первого президента Киргизии Аскара Акаева. В 1998 году он женился на Алие Назарбаевой — младшей дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В 2002 году он повторно женился на ведущей Сайкал Чокубаевой.

Айдар занимал пост советника министра финансов Киргизии. Он был совладельцем аэропорта «Манас». Именно там находится американская база ВВС. Акаева заподозрили в присвоении государственных средств, вырученных от продажи топлива американцам. Было возбуждено несколько уголовных дел по финансовым махинациям и выводе средств, после чего семья Айдара Акаева приняла решение покинуть Киргизию. Айдар Акаев также был обладателем крупного пакета акций «Рентон-групп».

Напомним, бывший главный редактор первого производственно-творческого объединения «Ленфильма» Фрижета Гукасян скончалась в Петербурге на 90-м году жизни.