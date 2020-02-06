Грабители украли у водителя на АЗС в Москве 4,5 млн рублей

Москва, 6 февраля. Злоумышленники напали на автомобилиста на АЗС на юге Москвы и похитила у него 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, подъехавшему для заправки машины мужчине дорогу перегородил черный внедорожник, из которого вышли четверо человек, личность которых к настоящему моменту не установлена. Они разбили топором боковые стекла авто потерпевшего и несколько раз выстрелили из пистолета.

«Затем, избив водителя, отобрали у него сумку, в которой находилось 4,5 миллиона рублей, и скрылись. Установлено, что нападавшие бросили иномарку на улице Введенского, а затем сменили одежду и уехали на такси», — сообщила Волк.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбойное нападение». Полиция задержала одного из подозреваемых, в настоящее время идут поиски остальных соучастников разбойного нападения.