Синоптики предупредили москвичей о гололедице в четверг

Москва, 6 февраля. Облачная погода, осадки в виде снега, гололедица и до четырех градусов ниже ноля ожидаются в российской столице в четверг. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометеорологического центра РФ.

По данным синоптиков, днем в столице температура воздуха составит 2-4 градуса ниже ноля, а в ночь на пятницу столбики термометров покажут до 12 градусов ниже ноля.

Отмечается, что порывы западного ветра будут достигать 5-15 метров в секунду. В связи с гололедицей и сильным ветром 6 февраля объявлен желтый уровень погодной опасности. Атмосферное давление, уточнили в метеослужбе, составит около 737 мм ртутного столба, пишет «Вечерняя Москва».

В Московской области в четверг температура составит 2-7 градусов ниже ноля.