В Москве «заминировали» здание МГУ со всеми остальными вузами

Москва, 5 февраля. Во все вузы Москвы поступили сообщения о «минировании». Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы.

«В список «почтовых террористов» вошло, в том числе, главное здание МГУ, идут проверки», — сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Ранее ФАН сообщал, что Роскомнадзор запустил процесс блокировки доступа к сервису Protonmail, чтобы остановить волну минирований. «Почтовые террористы» продолжают массово рассылать письма о «минировании» со швейцарского сервиса Protonmail, именно поэтому было принято решение заблокировать его в России.

Напомним, что волна ложных сообщений о «минированиях» захлестнула города России в ноябре 2019 года. Спецслужбам удалось определить почтовый сервис, с которого приходили ложные сообщения. Отмечается, что с осени прошлого года с зарубежного сервиса поступило более тысячи анонимных сообщений.