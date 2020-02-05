Пьяный живодер убил кота на глазах у сына и выбросил из окна в Подмосковье

Москва, 5 февраля. Пьяный мужчина на глазах у сына убил кота и выбросил из окна в Одинцово. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Московской области.

Инцидент произошел в поселке Гарь-Покровское Одинцовского района.

«Мужчина поймал кота, в присутствии своего малолетнего сына убил животное и выбросил со второго этажа многоквартирного дома», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

32-летнего живодера задержали правоохранители. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». За убийство домашнего питомца он может сесть в тюрьму на срок до пяти лет. Подозреваемому избрали меру принуждения в виде обязательства о явке, передает РИАМО.

Ранее ФАН сообщал, что неизвестный пьяный живодер выбросил собаку из окна в Тверской области. Собака серьезно травмировалась. В настоящее время за ней ухаживают волонтеры, которые написали соответствующее заявление в правоохранительные органы.