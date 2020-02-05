В Москве водитель такси избил и ограбил пассажира за отказ платить наличными за поездку

Москва, 5 февраля. Московский таксист выволок 22-летнего пассажира из машины, избил, забрал его вещи и уехал. Молодой человек остался лежать на земле без связи и денег. Инцидент произошел в первый день 2020 года.

22-летний Михаил рассказал, что вызвал такси через приложение «Ситимобил» для того, чтобы поехать за город к друзьям. Дорога из Новопеределкино, где он отмечал Новый год с родителями, должна была занять не более 40 минут.

«Практически сразу, как я сел в машину, водитель потребовал у меня оплату, я объяснил, что в приложении стоит оплата картой и она спишется сразу, как поездка закончится. Он был явно недоволен моим ответом», — рассказал Михаил «Комсомольской правде».

В итоге водитель заехал на заправку, где потребовал от клиента оплатить счет за бензин и отменить поездку в приложении. Чтобы наконец попасть к друзьям, молодой человек согласился. Оказалось, что водитель заправился на сумму, которая превышала стоимость поездки и баланс на банковской карте. Транзакция не прошла, а водитель стал вести себя агрессивно.

«Не доехав метров 200 до конца маршрута, он остановил машину, вышел из нее, открыл мою дверь, схватил меня и выволок наружу. Он бил меня руками и ногами, я пытался сопротивляться», — вспоминает Михаил.

Завершив избивать парня, водитель сел в машину и уехал. В салоне машины остались два телефона молодого человека, айкос и кошелек с деньгами. Михаилу повезло, потому что его встречали друзья. Они вызвали скорую помощь и сообщили о случившемся в полицию. Медики диагностировали у молодого человека множественные ушибы.

Полицейские приняли заявление от молодого человека, а в компании «Ситимобил» обещали разобраться с водителем и помочь правоохранителям. С тех пор прошел почти месяц, но до сих пор молодой человек не смог получить ни своих вещей, ни новостей об этом деле.