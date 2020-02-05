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Сотрудников РБК эвакуировали из здания редакции из-за пожара

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Сотрудников РБК эвакуировали из здания редакции из-за пожара

Москва, 5 февраля. Московскую редакцию российского медиахолдинга РБК эвакуировали из-за пожара. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Сотрудники покинули здание и собрались у центрального входа. Предполагается, что в здании сработала пожарная сигнализация. Сообщается, что загорелся погрузчик, который стоял в гараже рядом со зданием медиахолдинга. Однако в МЧС заявили о том, что никаких сигналов о пожаре из РБК не поступало, сообщил источник. 

Спасатели уточнили, что приняли сигнал о запахе гари на улице Профсоюзной в доме №82, который расположен неподалеку от редакции.

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