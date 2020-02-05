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Полиция возбудила дело по факту ограбления звезды «Интернов» Глинникова в Москве

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Полиция возбудила дело по факту ограбление звезды «Интернов» Глинникова в Москве

Москва, 5 февраля. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту ограбления известного российского актера Ильи Глинникова, который лишился мобильного телефона около парка в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Актер и шоумен сообщил, что инцидент произошел 18 января, когда он шел мимо столичного парка «Новослободский». По его словам, неизвестный человек толкнул его сзади и выхватил из рук мобильный телефон iPhone 11 Pro Max, передает агентство городских новостей «Москва».

Стражи правопорядка возбудили уголовное делало по статье 161 УК РФ «Грабеж». Сумма ущерба оценивается в 114 тыс. рублей. 

Ранее ФАН сообщал, что певца лейбла Black Star Мишу Марвина обокрали, когда он ехал поездом из Москвы в Одессу. По его словам, злоумышленники подсыпали ему в чай снотворное, а после забрали деньги. 

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