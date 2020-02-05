Усиленный режим работы коммунальных и дорожных служб введен в Подмосковье

Москва, 5 февраля. Коммунальные и дорожные службы будут работать в усиленном режиме в Подмосковье. Люди и спецтехника будут ликвидировать последствия снегопада в столице. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Отмечается, что за минувшие сутки коммунальщики обработали противогололедными средствами свыше 25,8 тыс. километров дорог в регионе.

«В работах задействовали свыше 1,1 тысячи единиц техники», — говорится в сообщении.

Особое внимание уделяется обработке дорог с интенсивным движением и подъездам к социально-значимым объектам. За обстановкой на дорогах ежедневно следят специалисты, а порядка 1,4 тыс. единиц спецтехники готовы оперативно включиться в работу, если метеоусловия ухудшатся. ГИБДД поддерживает взаимосвязь со всеми экстренными службами, передает РИАМО.

Отмечается, что в такую погоду следует строго соблюдать скоростной режим на дорогах и быть острожное на поворотах, спусках, а также вблизи пешеходных переходов.

Напомним, что в регионе выпало около 7% месячной нормы осадков. Прошедший снегопад привел к образованию больших сугробов.