«Ангар спасения» ежедневно обеспечивает кровом и сытной едой бездомных в Москве

Москва, 5 февраля. Московский центр помощи бездомным «Ангар спасения» ежедневно обслуживает порядка 175 человек. Зимой в центре можно согреться и получить теплые вещи. Об этом сообщила руководитель благотворительных программ православной службы «Милосердие» Ирина Мешкова.

Мешкова добавила, что несмотря на всестороннюю помощь нуждающимся, центр и сам испытывает некоторые сложности с финансированием.

«К базовым расходам добавляется около 80 тысяч рублей ежемесячно на обогрев палатки, где бездомные находятся в течение дня. Мы всегда просим жертвовать теплую одежду, особенно мужскую», — сказала Мешкова.

По ее словам, в зимний период в рацион бездомных стараются включать более сытную пищу. Она подчеркнула, что для этого важно иметь запас провизии длительного хранения, передает РИАМО.

«Тушенку, мясные и рыбные консервы, чай, сахар, сладости, пряники», — уточнила Мешкова.

Количество бездомных, которые приходят в центр за помощью, увеличивается в холодную погоду. Дополнительных волонтеров привлекают для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу палаток. Центр просит неравнодушных граждан оказать финансовую поддержку для того, чтобы покрыть возросшие расходы.

Приносить теплую одежду и продукты можно на улицу Николоямскую 55. Представительство «Ангара спасения» расположено во дворе дома.