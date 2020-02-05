Главархив Москвы рассекретил свыше 11 тысяч документов о Великой Отечественной войне

Москва, 5 февраля. Главархив Москвы рассекретил свыше 11,5 тыс. документов о Великой Отечественной войне за последние несколько лет. Документы, с которых был снят гриф секретности, представлены на выставках и электронных ресурсах ведомства. Об этом говорится на официальном сайте мэра столицы.

Отмечается, что среди рассекреченных документов свыше 4,3 тысячи дел, касающихся работы Московского областного и городского комитетов КПСС, а также штаба партизанского движения региона.

«Еще 7,3 тысячи дел, переведенных в открытый доступ, содержат распорядительные, планово-отчетные и статистические документы Моссовета, Мосгорисполкома, столичной прокуратуры и районных советов», — говорится в сообщении.

С 2015 года Главархив организовал и представил 13 виртуальных выставок. Экспозиции рассказывают о партизанском движении, главных сражениях, а также о судьбе женщин, которые сражались в Великой Отечественной войне. Одна из экспозиций носит название «Я не умру, я — сильная…» и рассказывает об истории диверсионного отряда Елены Колесовой, который осуществлял вылазки в тыл врага, передает РИАМО.

Отмечается, что специалисты архива ведут активную работу в сфере образования. Результатом сотрудничества с «Московской электронной школой» стало то, что на сайте проекта появилось боле 650 документов и фотографий военного времени. Кроме того, специалисты выпустили в свет серию электронных исторических изданий.