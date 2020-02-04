Коммунальщики обработали от гололеда 24,8 млн кв.м территорий в Подмосковье

Москва, 4 февраля. Коммунальные службы обработали от гололеда 24,8 миллиона квадратных метров территорий в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе министерства благоустройства региона.

Отмечается, что в регионе действует специальный регламент, согласно которому для предотвращения чрезвычайных ситуаций во время гололедицы во всех муниципальных образованиях должны быть назначены ответственные дежурные от администрации.

«Также необходимо обеспечить дежурство людей и техники, регулярную обработку противогололедными материалами точек притяжения, таких как общественные пространства и дворовые территории», — говорится в сообщении.

Основное внимание при обработке уделяют пешеходным дорожкам и тротуарам. По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, при таких погодных условиях большую роль играет своевременная уборка снега, передает РИАМО.

«Не должны допускаться уплотнения снежных масс. С этим отлично справляется приложение по контролю за содержанием дворов», — сказал Хайкин.

Напомним, что в ночь на вторник в регионе были зафиксированы отрицательные значения температуры. Ухудшение метеоусловий вызвало появление гололедицы на дорогах.