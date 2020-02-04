Последний маршал СССР Дмитрий Язов получил награды от Шойгу

Москва, 4 февраля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил последнему маршалу СССР Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени и юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Дмитрий Язов является последним из ныне живущих маршалов Советского Союза. В Минобороны отметили, что сегодня он получил орден за большой вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. Что касается юбилейной медали, то награда вручалась Язову как участнику Великой Отечественной войны.

«Хотел бы от всех нас поблагодарить вас и пожелать здоровья, здоровья, и еще раз здоровья. Все остальное мы постараемся для вас [организовать]», — сказал Шойгу во время вручения наград.

Помимо государственных наград, министр также преподнес в подарок маршалу книгу Николая Карамзина «История государства Российского».

Напомним, что будущий маршал родился 8 ноября 1924 года в селе Язово Омской области в обычной крестьянской семье. Он поступил на военную службу в ноябре 1941 года в возрасте 17 лет. Отмечается, что Язов приписал себе один год для того, чтобы ему не отказали во вступлении в ряды Красной Армии.

Язов принимал участие в обороне Ленинграда. Участвовал в наступательных операциях советских войск в Прибалтике и блокаде Курляндской группировки немецких войск. Имеет два боевых ранения, одно из которых получил по время прорыва блокады Ленинграда в 1943 году. С мая 1987-го по август 1991-го года занимал пост министра обороны СССР. Под его руководством был осуществлен организованный вывод советских войск с территории Афганистана. В 1990 году Язову было присвоено звание Маршала Советского Союза.