Специальный полк Росгвардии в Москве отметил 23-ю годовщину создания

Москва, 4 февраля. Специальный моторизованный полк Центрального округа Войск национальной гвардии Российской Федерации отметил 23-ю годовщину со дня создания. Торжественные мероприятия по этому случаю прошли в Москве. Об этом говорится на официальном сайте Росгвардии РФ.

Тех, кто отличился при выполнении служебных обязанностей наградили ведомственными медалями, благодарностями и ценными подарками.

Военнослужащих поздравил член комитета Совета Федерации Российской Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, а также ветераны подразделения. Клинцевич отметил, что охрана правопорядка в столице является одной из самых ответственных задач.

«Я благодарен всем присутствующим в зале, а также тем, кто в данный момент на посту и в патруле выполняет обязанности по обеспечению безопасности жителей и гостей столицы, за службу», — сказал Франц Клинцевич.

После церемонии награждения прошел концерт ансамбля песни и пляски Центрального округа Росгвардии с участием танцевальных и вокальных коллективов столицы. Кроме того, поздравить военнослужащих приехал ансамбль из Белоруссии. Торжественное мероприятие подытожил командир воинской части полковник Алексей Гончаров, который еще раз поздравил личный состав с праздником.