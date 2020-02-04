Престарелый порнописатель арестован за изнасилование жены и семилетнего ребенка

Москва, 4 февраля. В Москве задержали писателя эротической прозы Артура Кронберга по подозрению в сексуальном насилии над женой и семилетним ребенком. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

По информации следствия, 64-летний писатель подвергал физическому и сексуальному насилию свою 40-летнюю супругу, а также своего несовершеннолетнего ребенка.

Правоохранители возбудили уголовное дело. В данный момент мужчина находится под стражей, передает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, что Артур Кронберг писал в жанре эротической прозы. Среди его произведений — рассказы «Прожиточный минимум» и «Особая процедура».