Детективы выяснили, что телевизионщики шантажируют Успенскую компроматом на дочь

Москва, 4 февраля. Певица Любовь Успенская утверждает, что телевизионщики прятали ее дочь от родных и оказывали на нее психологическое давление перед тем, как девушка сделала скандальные заявления в прямом эфире. Ранее в программе «Звезды сошлись» 30-летняя дочь певицы сказала, что мать била ее, унижала и пристрастила к наркотикам.

По словам Успенской, все эти заявления были сделаны под давлением редакторов программы. Дочь певицы Татьяну Плаксину три дня удерживали в гостиничном номере, раскручивая на откровения. Все это время Успенская не прекращала поиски дочери и обратилась к частным детективам.

«Ее обрабатывали профессиональные психологи, которые втерлись в доверие к девушке и раскручивали ее на все более скандальные заявления. Надо сказать, что мы много лет знакомы с этой семьей и знаем, в каком тяжелом эмоциональном состоянии сейчас находится Таня», — заявили «Комсомольской правде» в детективном агентстве.

По их словам, девушка пребывает в глубокой депрессии из-за недавнего происшествия, которое она пережила в Кост-Рике. Татьяна упала с велосипеда и сломала челюсть, лишилась зубов и своей роскошной прически. Она чувствует себя подавленной из-за затянувшегося восстановительного периода.

Они заявили, что представители телеканала могли дать ей какие-нибудь препараты или алкоголь, чтобы усугубить ее состояние и сделать более разговорчивой. Детективы нашли гостиницу, в которой держали девушку, но ее самой там не оказалось. Сотрудники отеля рассказали, что ее увезли двое незнакомых мужчин.

«Когда они закончили с ней все свои съемки, то один из сотрудников канала просто продал нам за 100 тысяч рублей адрес местонахождения Татьяны», — сообщил детектив.

Девушку нашли на съемной квартире на окраине Москвы. Сообщается, что первое время она даже не узнавала близких. Сейчас представители семьи Успенских готовят 17 исков в суд. Кроме того, по словам детектива, в полицию уже подано заявление о похищении и незаконном удержании группой лиц по предварительному сговору.

Он также сообщил, что телевизионщики, пока удерживали Татьяну, сняли много неприглядного материала и теперь шантажируют Успенскую. Они грозятся предать компромат огласке, если та не придет к ним на эфир.

Любовь Успенская уже сегодня вечером появится в передаче Андрея Малахова, чтобы рассказать всю правду.