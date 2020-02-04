Центр по наблюдению за людьми с подозрением на коронавирус открыли в Москве

Москва, 4 февраля. Центр по наблюдению за людьми с подозрением на коронавирус заработал на базе учреждения для реабилитации инвалидов «Царицыно», говорится в сообщении на сайте департмента здравоохранения Москвы.

В центре можно пройти обследование и остаться на некоторое время для наблюдения. Сотрудники «Царицыно» прошли соответствующую подготовку.

По словам главы профильного департамента Алексея Хрипуна, в городе достаточно медикаментов и средств защиты. Все аптеки регулярно пополняют ассортимент медицинских масок, пишет РИАМО.

Напомним, что вспышка коронавируса началась в Китае в конце декабря. По последним данным, жертвами нового вируса стали 428 человек, число переболевших достигло 665.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Utair начала раздавать медицинские маски на внутренних и международных рейсах.

Президент России Владими Путин заявил, что Москва поддерживает борьбу с коронавирусом. Он напомнил, что российские эпидемиологи — одни из лучших в мире.