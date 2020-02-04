Молодого рабочего зарезали в московском хостеле

Москва, 4 февраля. Полиция задержала мужчину 1972 года рождения по подозрению в убийстве рабочего, сообщил источник в правоохранительных органах.

Преступление произошло 3 февраля в хостеле на Электролитном проезде. Мужчина нанес не менее четырех ударов ножом в области груди 25-летнему рабочему.

От полученных травм пострадавший скончался. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве, ведется расследование, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали 61-летнего мужчину по подозрению в жестокой расправе над 80-летней пенсионеркой. По словам подозреваемого, женщина оскорбляла его семью.