Пьяную мать, посадившую ребенка за руль авто, оштрафовали в Москве

Москва, 4 февраля. Москвичку, которая посадила ребенка за руль каршерингового авто, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщил глава управления информации ГУ МВД Москвы Владимир Васенин.

Женщину обяжут выплатить штраф в размере четырех тысяч рублей по статье о нарушении правил перевозки людей и по статье о нарушении правил применения ремней безопасности. На москвичку составили еще 12 административных протоколов, пишет РИА Новости.

Как пишет издание «Вечерняя Москва», инцидент произошел 25 января. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, посадив за руль сына. На заднем сидении находился еще один ребенок. Нарушительницу лишили прав.

Ранее сообщалось, что в Сочи сотрудники ГИБДД поймали бывшего продюсера группы «Иванушки» Олесю Сазыкину, которая находилась за рулем в пьяном виде.

Депутат Госдумы Афонский предложил закрепить на законодательном уровне штраф для водителей, которые используют гаджеты, будучи за рулем.