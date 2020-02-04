Тетя сняла шокирующее видео издевательств отчима над пятилетним ребенком

Москва, 4 февраля. Житель Москвы воспитывал своего пятилетнего пасынка с помощью пощечин и изнурительных физических тренировок. Садист заставлял ребенка приседать до изнеможения и бил по лицу, если он падал от усталости. Издевательства сняла на видео тетя ребенка.

Шокирующие видеокадры были сняты, когда мама ребенка отсутствовала дома. Издевательства запечатлела 19-летняя сестра женщины. Мужчина, который бьет мальчика, второй ее супруг. От первого брака у нее остались трое детей. По словам сестры, мать ребенка адекватная, добрая и воспитанная. Она переехала в Москву вместе с мужем из Кабардино-Балкарии, передает телеканал «360».

По имеющимся данным, мать вынуждена была оставить детей с отчимом, потому что отправилась на похороны своего отца. Она не предполагала, что мужчина будет применять такие изуверские способы воспитания.

«То, что он так относился к детям, никто не знал. Не было такого, чтобы дети оставались наедине с этим мужчиной на длительное время», — пояснил знакомый семьи.

19-летняя тетя мальчика боялась вмешиваться в происходящее и сняла все на видео. Мужчину задержали правоохранители, но выпустили спустя сутки. В данный момент о его местонахождении ничего не известно.

Столичные следователи начали проверку после появления в Сети видео с жестокими методами воспитания ребенка.