Житель Подмосковья во время пьяной ссоры забил насмерть 53-летнего приятеля

Москва, 4 февраля. Тело 53-летнего мужчины нашли в квартире в подмосковном Чехове, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Тело забитого насмерть человека лежало в квартире дома на улице Дружбы. Правоохранительные органы задержали мужчину 1984 года рождения по подозрению в совершенном преступлении.

Как отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня» ранее двое мужчин распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними произошла ссора. Жертве нанесли множество ударов, пострадавший скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело о нанесении тяжкого вреда здоровью, что повлекло за собой смерть человека.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали 61-летнего мужчину, который расправился с 80-летней старушкой. Он зарезал пенсионерку, которая оскорбляла членов его семьи.