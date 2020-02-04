Житель Подмосковья зарезал оскорблявшую его семью 80-летнюю женщину

Москва, 4 февраля. Полиция задержала жителя Серпухова по подозрению в убийстве пожилой женщины, сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным следствия, убийство произошло в конце января. Мужчина пришел в гости к 80-летней пенсионерке и распивал с ней алкогольные напитки.

Во время посиделок между ними возникла ссора, 61-летний подозреваемый набросился на старушку с ножом. Он нанес ей многочисленные ножевые ранения, пострадавшая скончалась на месте.

На допросе мужчина сознался в убийстве. Он пояснил, что во время ссоры пенсионерка оскорбляла его родственников, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в Крыму жительница Евпатории набросилась на свою знакомую, когда была у нее в гостях. Она забила женщину насмерть, а затем сожгла ее тело.