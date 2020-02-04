Преступник похитил москвича, потребовав у него 5 млн рублей за освобождение

Москва, 4 февраля. Полиция задержала подозреваемых, которые силой удерживали мужчину и вымогали у него крупную сумму, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

В правоохранительные органы обратился 40-летний мужчина. По его словам, к нему подошел неизвестный и представился полицейским, попросив проследовать за ним.

Мужчину насильно усадили в автомобиль и увезли в арендованный дом. Там ему угрожали электрошокером и требовали выкуп в размере 5 млн рублей.

Жертве удалось сбежать, когда похитители оставили его одного в доме. Позднее полиция задержала 31-летнего москвича и 37-летнего иностранца.

Возбуждено уголовное дело о вымогательстве, пишет РИАМО. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали преступника, который вымогал у местного жителя миллион рублей.