Мужчину убило упавшим деревом во время пикника в Подмосковье

Москва, 4 февраля. Житель Москвы погиб после падения на него сухого дерева во время пикника в Подмосковье.

Инцидент произошел на выходных в деревне Хлюпино. Мужчина выбрался вместе с друзьями на шашлыки. Он собрал побольше веток для костра и решил спилить дерево.

Отпиленная часть дерева упала на москвича, 31-летний горожанин скончался от полученных травм. Правоохранители проверяют инцидент, пишет KP.Ru.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье нашли погибшего при пожаре пенсионера. На его теле обнаружены ножевые ранения.