День зимних видов спорта пройдет на ВДНХ в Москве

Москва, 4 февраля. День зимних видов спорта пройдет на ВДНХ 8 и 9 февраля, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Организаторы проведут спортивную зарядку на катке, для детей подготовили тренинг по хоккею. На льду также ожидается шоу «Винч», на котором выступят профессиональные сноубордисты.

На ВДНХ появится площадка для игры в керлинг, в шахматном клубе проведут мастер-классы по росписи футболок.

Напомним, что День зимних видов спорта стали отмечать в РФ с 2015 года. Праздник приурочен к открытию Олимпиады в Сочи.

Ранее сообщалось, что со 2 февраля на ВДНХ заработала лаборатория молодого художника. Для москвичей проводят тренинги профессиональные художники. Они учат рисовать в различной технике.