Небольшой мороз и снег ожидается в Москве 4 февраля

Москва, 4 февраля. Во вторник в московском регионе незначительно похолодает, местами ожидается снег, пишут «Метеоновости».

Днем 4 февраля будет стоять облачная погода с прояснениями. Температура воздуха составит 1-3 градуса мороза, в Московской области столбики термометров опустятся до 1-6 градусов мороза.

Атмосферное давление останется низким, уровень кислорода в воздухе неблагоприятный. Ветер подует с западной стороны с порывами до 12 метров в секунду, пишет РИАМО.

Ранее синоптики сообщили, что к выходным ожидаются морозы. Столбики термометров покажут 9 градусов мороза. Похолодание начинается со вторника. Февраль будет по-настоящему зимним.