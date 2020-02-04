Вильфанд предупредил москвичей об аномальном холоде

Москва, 4 февраля. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о приближении сильного похолодания.

По данным Гидрометцентра, пишет ТАСС, уже в конце текущей недели температура воздуха в российской столице опустится до -15 градусов.

«В пятницу прогнозируется минус 10 — минус 15 ночью, днем тоже не жарко — минус семь — минус 12. Температура будет около нормы и ниже нормы. Ниже всего лишь на градус, но в контексте аномально теплой погоды ранее это будет невероятным», — рассказал Вильфанд.

Еще холоднее, отметил он, будет в ночь на субботу, когда термометры могут показать до -17 градусов. Морозы, впрочем, придут ненадолго — уже 10 февраля воздух прогреется до -2 градусов.

Температура воздуха в Москве будет понижаться плавно. Похолодание начнется во вторник, каждый последующий день будет холоднее примерно на три градуса.