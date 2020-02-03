Интерактивную карту распространения коронавируса создали в Подмосковье

Москва, 3 февраля. Программист из подмосковного Красногорска Александр Комаров создал онлайн-карту распространения коронавируса.

По словам активиста, информация на разных новостных сайтах была противоречивой. Он лично отобрал несколько достоверных китайских источников, которые обновляют официальные данные. Комаров также использует данные сайта министерства здравохранения Китая.

Программист работал над реализацией интерактивной карты несколько дней. Сервис уже доступен тут. С помощью карты можно увидеть районы заражения и информацию о подтвержденных случаях, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, что информация о коронавирусе в Китае появилась в конце декабря. По последним данным, жертвами пневмонии неизвестной этиологии стали 362 человека, еще 445 человек выздоровели.

Более 17 тысяч человек инфицированы новым вирусом. Ряд государств ограничили транспортное сообщение с Китаем.