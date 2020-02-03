Молодую пару нашли мертвой в квартире на юго-востоке Москвы

Москва, 3 февраля. Тела молодого человека и девушки нашли в квартире на юго-востоке Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах.

Погибших обнаружили 3 февраля в квартире на Новочеркасском бульваре. Криминалисты не зафиксировали на телах 28-летнего парня и 27-летней девушки следов насильственной смерти.

Как пишет РИА Новости, источник не исключает передозировку наркотических веществ. В пресс-службе СК России по Москве сообщили, что началась проверка происшествия.

Ранее сообщалось, что в столице нашли тело молодой украинки после вечеринки в свингер-клубе, где она познакомилась с гражданином Кореи.