Бармен в Москве «перестарался» с экстремальным коктейлем, сломав посетителю шею

Москва, 3 февраля. Бармен в одном из столичных баров «перестарался» и сломал несколько шейных позвонков молодому клиенту, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в середине декабря на Новослободской улице. Бармен-стажер во время подачи «экстремального коктейля» надел на 19-летнего гостя танковый шлем.

Затем он вручил клиенту напиток и ударил его по голове металлической кегой. Парень не рассчитал собственные силы, от удара гость упал на пол.

Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у пострадавшего перелом трех позвонков и ушиб спинного мозга. Правоохранители возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, пишет АГН «Москва».

Ранее сообщалось, что в московской квартире нашли труп молодой девушки. Незадолго до смерти она познакомилась с гражданином Кореи и провела вечер в свингер-клубе.