Знакомство украинки и корейца в свингер-клубе в Москве закончилось смертью девушки

Москва, 3 февраля. Тело 27-летней девушки нашли в ванной одной из квартир дома в Проточном переулке в Москве.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции не обнаружили на погибшей видимых следов насильственной смерти. Как передает «Пятый канал», возбуждено уголовное дело об убийстве. Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти девушки.

Как пишет KP.Ru, погибшая является гражданкой Украины. Накануне гибели она проводила время в одном из столичных свингер-клубов, где познакомилась с корейцем.

Мужчина пригласил ее к себе домой, но был в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому отправился спать. А девушка решила после вечеринки принять душ, где ее и нашли мертвой на следующее утро.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области мужчина напал на бывшую жену с разбитой бутылкой и порезал ей лицо.