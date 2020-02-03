Учительницу из Подмосковья обокрали на 5 миллионов рублей

Москва, 3 февраля. Учительница из частной школы в Подмосковье лишилась сбережений и ювелирных изделий на общую сумму 5 млн рублей.

Инцидент произошел в подмосковном Красногорске, у 38-летнего педагога похитили, в том числе, 100 евро и 150 долларов. Неизвестные отжали пластиковую дверь в квартире женщины и проникли внутрь.

Они вынесли из ее дома коробку с ювелирными изделиями и деньги, пишет KP.Ru.

Ранее сообщалось о подобном инциденте в Москве. Местная жительница лишилась украшений на миллион рублей.