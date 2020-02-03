Семиклассник потерял сознание и умер в подмосковном супермаркете

Москва, 3 февраля. Полиция Наро-Фоминска Московской области выясняет обстоятельства смерти 14-летнего мальчика.

Инцидент произошел вечером 1 февраля в поселке Селятино. Подростку стало плохо в супермаркете, ему вызвали скорую помощь.

Прибывшие на место происшествия медики попытались реанимировать школьника, но безрезультатно. Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мальчика, пишет KP.Ru.

В этот же день скончалась 13-летняя школьница в подмосковном Подольске прямо во время празднования дня рождения.