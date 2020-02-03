Школьница умерла во время празднования дня рождения в Подмосковье

Москва, 3 февраля. Школьница внезапно умерла во время празднования дня рождения в подмосковном Подольске.

Инцидент произошел 1 февраля, когда девочка и ее родители приехали к бабушке из Балашихи. Вечером 13-летняя школьница пожаловалась на плохое самочувствие и легла на кровать.

Позднее родители заметили, что ребенок не подает признаки жизни, они попытались привести ее в чувство. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть подростка. На теле девочки признаков насильственной смерти не найдено.

Правоохранители установят обстоятельства смерти ребенка, пишет KP.Ru.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Королеве пациент угрожал врачу гранатой, требуя отпустить его домой. На него завели уголовное дело о ложном сообщении о теракте.