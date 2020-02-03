Пациент в Подмосковье угрожал врачу гранатой, чтобы его отпустили домой

Москва, 3 февраля. Полиция задержала в подмосковном Королеве пациента, который требовал отпустить его домой, угрожая врачу гранатой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Врач городской больницы Королева заявила в полицию, что один из пациентов начал дебоширить и угрожать. Медиков эвакуировали из здания, на место происшествия прибыли оперативные службы.

Правоохранители задержали ранее судимого 43-летнего жителя Балашихи. При нем обнаружили предмет, который был похож на гранату, ее отправили на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело о ложном сообшении о теракте, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пьяный пациент набросился на фельдшера и избил. Инцидент произошел в Балашихе.