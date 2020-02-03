Морозы придут в Москву к концу недели

Москва, 3 февраля. Температура воздуха к концу недели в Москве понизится до 9 градусов мороза, сообщили в центре погоды «Фобос».

Ночью столбики термометров покажут 13 градусов мороза. Похолодание начнется во вторник, днем ожидается 3-5 градусов мороза.

В московском регионе на этой неделе пройдут снегопады, высота снежного покрова увеличится до 10 см. Атмосферное давление повысится, начало февраля будет по-настоящему зимним, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в понедельник в Петербурге ожидается пасмурная погода с мокрым снегом.