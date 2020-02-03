Реестр социальных предприятий создадут в Москве

Москва, 3 февраля. В столице появится перечень социальных предприятий, которые решают проблемы граждан, сообщили в департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы.

В список войдут компании, которые помогают с трудостройством социально уязвимых слоев населения. Также это касается предприятий, которые занимаются деятельностью, направленной на достижение социально значимых целей.

По словам главы департамента Алексея Фурсина, важно понимать, какова роль бизнес-сообщества в решении социальных проблем горожан. Предприятия из нового списка получат государственную поддержку.

Получить соответствующий статус могут компании, подавшие заявку до 1 марта. Заявления будут рассматриваться специальной комиссией, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее столичные власти сообщили, что в феврале начнется капительный ремонт четырех городских поликлиник. Новый стандарт медучреждений утвердили с учетом пожеланий врачей.