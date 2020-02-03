Москвичи выбрали программу экскурсий на предприятия города

Москва, 3 февраля. Жители Москвы проголосовали за предприятия, которые присоединятся к проекту «Открой#Моспром», говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Голосование прошло на сайте проекта «Активный гражданин». По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимира Ефимова, в 2019 году москвичи посетили 30 заводов.

Самыми популярными стали экскурсии по кондитерскому предприятию «Бабаевский», косметической фабрике «Фаберлик», комбинату «Очаково». У москвичей по-прежнему высокий интерес к производству мороженого (21% голосов), пишет РИАМО.

19% москвичей хотели бы посетить предприятия по строительству самолетов, столько же опрошенных хотят увидеть, как делают шоколадные конфеты, отмечает издание «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что в феврале начнется капитальный ремонт четырех поликлиник по новому городскому стандарту, который разрабатывали с учетом пожеланий медиков.