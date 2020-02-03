Капремонт четырех поликлиник в Москве начнут в феврале

Москва, 3 февраля. Капитальный ремонт в зданиях первых четырех столичных поликлиник начнется в феврале, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

После ремонта в поликлиники завезут новое оборудование и мебель. Врачам создадут оптимальные условия для работы, пишет РИАМО.

Ракова подчеркнула, что в разработке нового стандарта городских поликлиник участвовали сами медики. Она добавила, что в 2020 году планируется начать ремонт в 50 поликлиниках.

Как отмечает издание «Вечерняя Москва», уточнить информацию о работе медицинских учреждений можно на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что в российской столице продолжается реализация программы реновации жилых домов. Более 13 тысяч горожан уже переехали в новые дома.