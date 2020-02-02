Росгвардия задержала участников поножовщины в Москве

Москва, 2 февраля. Сотрудники Росгвардии задержали в Москве участников драки, в ходе которой два человека были ранены ножом. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на Голубинской улице. Очевидец, который и вызвал правоохранителей, сообщил, что в результате потасовки двое получили ножевые ранения. Он также передал приметы подозреваемых.

«Сотрудники Росгвардии приступили к отработке прилегающей территории. На улице Вильнюсской подозреваемые были обнаружены и задержаны. Для дальнейшего разбирательства задержанные переданы в полицию», — говорится в сообщении.

Что стало причиной драки и в каком состоянии в настоящее время находятся пострадавшие — не уточняется.

Это уже не первый случай поножовщины за последнее время. Накануне неизвестный зарезал водителя троллейбуса в Петербурге. 45-летний шофер сам позвонил в полицию и сообщил об инциденте. Мужчину спасти не удалось, он скончался до приезда скорой помощи. В данный момент правоохранители заняты поисками убийцы.

