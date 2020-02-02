Наркотики нашли у сломавшего нос сотруднику Росгвардии злоумышленника в Москве

Москва, 2 февраля. В российской столице при задержании подозреваемых в нелегальном хранении наркотических средств один из злоумышленников напал на сотрудника Росгвардии, представителю власти уже оказана медицинская помощь. Об этом сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

По имеющимся данным, инцидент произошел в одном из жилых домов на Фрунзенской набережной. Сотрудники Росгвардии обратили внимание на двух подозрительных мужчин, которые при виде патрульной машины предприняли попытку скрыться в одном из подъездов. В ведомстве отметили, что во время проверки документов мужчины вели себя агрессивно, игнорировали требования представителей власти. В какой-то момент один из злоумышленников напал на сотрудника Росгвардии и ударил кулаком по лицу.

Как уточнили в пресс-службе, во время личного досмотра в присутствии понятных у одного из задержанных был найден и изъят пакетик с запрещенным препаратом — кокаином. В настоящее время по факту возбуждено уголовное дело.