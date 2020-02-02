Синоптики предупредили москвичей об активном понижении атмосферного давления

Москва, 2 февраля. Низкое атмосферное давление, осадки в виде мокрого снега и до 3 градусов выше ноля ожидается в российской столице в воскресенье. Об этом сообщается на портале «Метеовести» погодного центра «Фобос».

«Москва сегодня окажется в теплом секторе североатлантического циклона, центр которого окажется над территорией Финляндии», — следует из сообщения метеоцентра.

Синоптики предупредили о том, что в столичный регион придут теплые и влажные воздушные массы, из-за чего погода будет облачной.

При этом, как отмечается на сайте, атмосферное давление будет понижаться и составит 726 миллиметров ртутного столба, что значительно ниже нормы.

Ранее в Гидрометцентре РФ пообещали жителям Москвы и гостям города «нормальные морозы» на следующей неделе.