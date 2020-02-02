Вильфанд пообещал москвичам «нормальные морозы» на следующей неделе

Москва, 2 февраля. Температура в Москве впервые за всю зиму приблизится к климатической норме уже на следующей неделе, заявил и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, 6 февраля ночью столбики термометра покажут от 9 до 14 градусов мороза, а днем температура воздуха будет колебаться от 5 до 10 градусов со знаком минус.

Однако, метеоролог заверил, что зимняя погода задержится ненадолго: всего на четыре дня. Морозы быстро сменит оттепель. Очередное потепление, по предварительным данным, ожидается уже 9 февраля, пишет ТАСС.