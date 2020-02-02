Мокрый снег с дождем и гололедица ожидаются в Москве

Москва, 2 февраля. Мокрый снег с дождем, местами гололедица и облачная погода ожидаются в столице сегодня. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем воздух в Москве прогреется до нуля-двух градусов тепла. В Подмосковье ожидается от минус одного до четырех градусов тепла. Атмосферное давление не превысит 731 мм ртутного столба. Возможен южный, юго-западный ветер до 7-12 метров в секунду.

Напомним, в конце января в Москве прошел обильный снегопад, который синоптики назвали самым сильным за зиму. В столице выпало до четырех сантиметров снега.

В январе погода в Москве побила 140-летний рекорд. Температура воздуха в столице превышала норму в среднем на 9,2 градуса. Наиболее теплым до текущего года считался январь 2007 года. Тогда средняя месячная температура превышала обычные значения на 7,7 градуса.