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Крупный пожар произошел на складе в Московской области

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Крупный пожар произошел на складе в Московской области

Москва, 2 февраля. В деревне Островцы, расположенной в городском округе Раменское Московской области, горит склад. Площадь пожара составляет более 2 тысяч кв. метров, сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

По данным оперативных служб, сообщение о пожаре в доме №17 на Тураевском шоссе поступило в 02:16. В 03:50 прибывшим на место пожарным сильное возгорание удалось локализовать.

«Привлекаемые силы и средства: 20 единиц техники, 68 человек, в том числе от МЧС: 6 единиц техники, 22 человека», – сообщили в региональном главке МЧС.

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