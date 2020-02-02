Крупный пожар произошел на складе в Московской области

Москва, 2 февраля. В деревне Островцы, расположенной в городском округе Раменское Московской области, горит склад. Площадь пожара составляет более 2 тысяч кв. метров, сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

По данным оперативных служб, сообщение о пожаре в доме №17 на Тураевском шоссе поступило в 02:16. В 03:50 прибывшим на место пожарным сильное возгорание удалось локализовать.