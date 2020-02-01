Необычный архитектурный проект набережной реализуют в Орехово-Зуево

Москва, 1 февраля. Реализация необычного архитектурного проекта по благоустройству набережной началась в центре Орехово-Зуево. Строительство развернули в ответ на пожелания местных жителей, которые обращались к губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

Одной из главных достопримечательностей города является здание из красного кирпича — фабрика Саввы Морозова. В начале ХХ века город был центром легкой промышленности, и фабрика была градообразующим предприятием, но теперь здание заброшено и доставляет много проблем.

«Фабрика не может запуститься сама по себе, поскольку Орехово-Зуево небольшой город. И здесь стояла задача сделать благоустройство номером один, чтобы оно запустило процессы внутри фабрики», — рассказал архитектор Алексей Воробьев.

Длинное здание фабрики закрывает набережную и перед архитектором стоит непростая задача. Решить проблему доверили молодому и энергичному специалисту Алексею. Архитектору предстоит сделать так, чтобы именно набережная позволила зданию развиваться.

«Все, что обычно располагается внутри фабрики — музыкальные площадки, торговля, общественные функции, которые притягивают людей, — мы были вынуждены вытащить на набережную», — отметил Алексей Воробьев.

Работы по благоустройству вызывают живой интерес у местных жителей. Они пристально следят за всеми событиями, связанными со строительством и напрямую общаются с администрацией города, передает телеканал «360».

«Потому что никогда такого не было в той части города, которую я сейчас наблюдаю. Очень странно, что там что-то меняется», — сказал один из местных жителей.

Администрация тоже держит руку на пульсе. Проект масштабный и уникальный одновременно.

«Создается набережная 800 метров в длину, которая даст возможность перемещаться с одного моста на другой», — сообщил заместитель главы администрации Орехово-Зуевского г. о. Максим Гуцул.

Первые итоги работы подведут уже в конце этого года. Планируется, что кроме пешеходных зон, лежаков и лавочек, появятся прокат катамаранов и лодок для прогулок по Клязьме.

Всего в этом году планируют благоустроить более 60 объектов в 47 муниципалитетах московского региона.